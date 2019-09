Servizio Civile in Pro Loco: con il progetto Unpli Basilicata 45 posti disponibili in 41 sedi

Con la pubblicazione del Bando nazionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, si rinnova l’opportunità per i giovani lucani di vivere l’esperienza di Servizio Civile Universale nelle sedi Pro Loco aderenti al progetto UNPLI Basilicata. Quest’anno il progetto presentato dal Comitato regionale Pro Loco UNPLI Basilicata dal titolo “Viaggio nel patrimonio culturale lucano”, che è stato approvato, fa sapere il Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata, Rocco Franciosa, prevede il coinvolgimento attivo di 41 sedi Pro Loco con 45 posti disponibili. I giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, che sono interessati a vivere un anno di Servizio Civile Universale per cimentarsi nella realizzazione del progetto possono scegliere una delle seguenti sedi Pro Loco aderenti: Accettura, Acerenza, Armento, Avigliano, Banzi, Barile, Bella, Bernalda, Cancellara, Castel Lagopesole, Castelsaraceno, Cirigliano, Corleto Perticara, Filiano, Gorgoglione, Latronico, Maratea, Metaponto, Miglionico, Moliterno, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rotondella, San Mauro Forte, San Severino Lucano, Sarconi, Sasso di Castalda, Senise, Stigliano, Teana, Tricarico, Valsinni e Viggianello. Da quest’anno è possibile presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) che consente di compilare la candidatura attraverso PC, Tablet o smartphone senza moduli cartacei da compilare e spedire. Per accedere al DOL è necessario collegarsi a domandaonline.serviziocivile.it . L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema di Identità Digitale) o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Se non si è in possesso di SPID è possibile richiederlo attraverso il sito dell’Agenzia per L’Italia Digitale: www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid fornendo un indirizzo email, un numero di cellulare, documento di identità valido e la tessera sanitaria con codice fiscale. Il termine ultimo per presentare le domande è il 10 ottobre 2019 ore 14.Tutte le informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.unplibasilicata.it . La data di selezione per i giovani che avranno scelto una delle 41 sedi Pro Loco del progetto Unpli Basilicata dal titolo “Viaggio nel patrimonio culturale lucano” è fissata per il prossimo 15 ottobre 2019 dalle ore 9 a Senise (Pz) presso l’ex sala consiliare del Complesso di San Francesco.

