GRAVINA – Via Pio XII: al via interventi di manutenzione del verde pubblico

La giunta approva il progetto e stanzia 27.000 euro

Sarà riqualificata un’area di 650 metri quadrati

Un altro pezzo di città strappato all’abbandono.

In arrivo alberi, fiori e marciapiedi per via Pio XII, nelle vicinanze della chiesa della Madonna delle Grazie. In un’area che si estende per circa 650 metri quadrati, oggi occupata da pini e spesso e volentieri oggetto di assalti vandalici, si svilupperà il progetto di riqualificazione ambientale approvato dalla giunta municipale presieduta dal sindaco Alesio Valente. L’iniziativa prende le mosse da una proposta elaborata dall’assessorato al verde pubblico, guidato da Felice Lafabiana. «Su suggerimento e sollecitazione dei consiglieri comunali Ezio Meliddo, Pino Vitucci e Mariapina Digiesi – dice l’assessore – ci siamo adoperati per favorire la rinascita di un pezzo di città sin qui oggetto di periodiche operazioni di bonifica e varie iniziative di sensibilizzazione, quale quella curata qualche tempo fa anche dal gruppo scout Gravina 3, ma mai sin qui effettivamente recuperata a fini sociali». Un vuoto che sarà ora colmato, attraverso gli interventi pianificati dal Comune ed un investimento complessivo di circa 27.000 euro. «L’area in questione – sottolinea Lafabiana – si presenta bisognosa di manutenzione. A tal fine, per come prevede il progetto elaborato dall’Area Tecnica, si procederà anzitutto a preparare e livellare il terreno, abbattendo alberi eventualmente pericolanti. Quindi si provvederà a piantumare nuovi alberi, oltre a realizzare una piazzola attrezzata per la sosta, ad installare elementi di arredo urbano ed a ripristinare la cordonatura ed i marciapiedi in cemento». I lavori avranno inizio nelle prossime settimane per completarsi, assicura l’assessore Lafabiana, «entro Natale, così da restituire quanto prima ai gravinesi la piena fruibilità di un altro spicchio di città».

Gravina in Puglia, 26 Settembre 2019