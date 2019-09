ASM, riconoscimenti internazionali alla cura delle vertigini dell’ospedale di Policoro

Il responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale di Vestibologia e g.i.a. di Otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Policoro, dr. Giacinto Asprella Libonati, si è recato nei giorni scorsi a New Orleans, in occasione del meeting annuale dell’American Academy of Otolaryngology. Lì ha tenuto un corso di istruzione sulle sue tecniche e manovre liberatorie per la vertigine posizionale.

Tale evento congressuale è considerato tra i più prestigiosi al mondo nel settore e il corso è stato frequentato da medici specialisti provenienti da molte nazioni.

Il professionista dell’ASM è stato insignito, quale esperto internazionale, della carica di “Consultant” presso l’Equilibrium Commette, organo dell’American Academy che stila le linee guida mondiali sulla diagnosi e trattamento delle vertigini.

Nel prossimo mese di ottobre si cimenterà, invece, come docente al master universitario di “Otoneurologia” organizzato dalla Università La Sapienza di Roma e terrà lezioni teoriche e pratiche a studenti e specialisti, sarà inoltre presente al congresso nazionale della società spagnola di Otorinolaringoiatria, dove terrà un corso sulle sue tecniche sulla vertigine ed una Lectio Magistralis.

Il servizio di Vestibologia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Policoro è di fatto ormai il centro di riferimento per le regioni del centro-sud, con capacità di attrattiva di pazienti provenienti oltre che da tutta la Basilicata, anche da Calabria, Puglia, Campania e basso Lazio.

Esso si è arricchito di nuove tecnologie e apparecchiature moderne, per l’analisi sofisticata e puntuale della funzione degli organi dell’equilibrio, quali il Video Head Impulse Test VHIT, l’analisi computerizzata dei movimenti oculari nistagmici e non, lo studio della funzione delle macule labirintiche con VVS ecc…ecc… Questo rappresenta ulteriore motivo di attrattiva per i pazienti, spesso inviati per l’esecuzione di questi test sofisticati, non disponibili altrove, anche da altri centri neurologici e vestibolari di tutta Italia.

Il dr. Asprella è autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali e testi di Otoneurologia pubblicati in Inglese, Portoghese e Spagnolo. E’ noto nella comunità scientifica per i suoi studi e le relative applicazioni cliniche terapeutiche sul trattamento delle Vertigini Posizionali da otoliti

Il Direttore Generale dell’ASM nel congratularsi con il dr. Asprella ha evidenziato: “ La qualità dei servizi e la fiducia che essi sanno conquistarsi sul campo, è l’unico modo per contrastare efficacemente la mobilità sanitaria passiva. Compito dell’Azienda è quello di dotarli, come in questo caso, dei migliori strumenti tecnologici.”

Matera lì 23/09/2019