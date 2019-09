SARCUNO: MENSA BIOLOGICA E A KM 0 PER LE SCUOLE DI RIPACANDIDA

Il 23 settembre inizierà il servizio mensa nel plesso scolastico di Ripacandida che servirà le due scuole dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado.

Col nuovo appalto, l’Amministrazione Comunale ha voluto migliorare ulteriormente il servizio aumentando le risorse economiche dedicate. Per la prima volta saranno serviti tanti prodotti a km “zero” preferendo prodotti locali e, soprattutto, da quest’anno olio, salsa, pelati, farine e pasta saranno esclusivamente di provenienza biologica certificata e tracciabile.

Tutto questo con l’intento di tutelare al meglio i nostri bambini. Per la prima volta, inoltre, è stata prevista, in via sperimentale, una fascia a totale esenzione per i nuclei familiari con reddito isee inferiore a 1.000,00 euro.

Giuseppe Sarcuno

Sindaco di Ripacandida