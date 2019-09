Masterplan Arpab, Rosa: “Al via i concorsi in tempi certi”

Il rappresentante dell’esecutivo lucano ha definito con azienda ed organizzazioni sindacali il Piano di fabbisogno dell’agenzia: “Presto – ha detto l’esponente della giunta Bardi – gli avvisi per 82 assunzioni”

“Abbiamo compiuto un importante passo in avanti con la definizione, oggi, del piano di fabbisogno del personale necessario al potenziamento dell’Arpab: lunedì ci riuniremo nuovamente per definire il cronoprogramma di tutte le attività propedeutiche agli avvisi pubblici per le assunzioni a tempo determinato”. Lo ha detto oggi, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, al termine del tavolo con i rappresentanti di Regione, aziendali e delle organizzazioni di categoria, per la definizione del Masterplan Arpab. Il programma prevede la selezione all’agenzia per la protezione Ambientale di 82 persone, suddivise fra 6 posizioni dirigenziali e diversi profili professionali, che saranno individuati fra periti chimici, industriali e tecnici di laboratorio (17 unità), un assistente amministrativo e laureati in discipline economiche e giuridiche (5), Ingegneria (17), Chimica (15), Fisica (2), Geologia (6), Biologia (8), Informatica (1), Scienze ambientali, forestali, naturali (4). “La nostra ferma volontà – ha proseguito l’assessore – è quella di procedere ad assunzioni attraverso avvisi pubblici e procedure trasparenti: la riunione è stata aggiornata a lunedì prossimo, per mettere nero su bianco le procedure amministrative necessarie all’espletamento dei concorsi. Nell’ottica della massima chiarezza lavoreremo affinché le parti – ha concluso Rosa – abbiano contezza sui tempi e sulle modalità per la selezione del personale”.