Inaugurazione della nuova Sede Regionale C.I.P. Basilicata

Con l’inaugurazione della nuova sede regionale del

C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico – Comitato di Basilicata,

si rinnova l’impegno del mondo dello sport

a sostegno delle persone con disabilità,

anche quelle da lavoro assistite dall’INAIL.

Potenza, 18 Settembre 2019 – ore 16:30.

L’INAIL ed il CIP da anni collaborano per la promozione dello sport fra le persone disabili nel tentativo di avvicinare gli infortunati da lavoro alla pratica sportiva quale parte integrante del percorso riabilitativo individuale ed elemento di stimolo per il reinserimento nella vita di relazione. Sulla scia di tale collaborazione, l’INAIL di Basilicata ha da sempre ricercato sinergie con il Comitato Regionale CIP Basilicata concretizzando, tra l’altro, l’apertura di appositi sportelli per l’orientamento e l’avviamento allo sport dei propri assicurati presso le sedi territoriali INAIL di Potenza, Matera e Lagonegro.

L’inaugurazione della nuova sede regionale del CIP – Comitato di Basilicata rappresenta, dunque, un momento celebrativo importante per dare nuovo slancio alle attività sportive paralimpiche e riconfermare l’impegno di tutta la comunità regionale nel sostenere coesa il mondo della disabilità.

La cerimonia di inaugurazione si terrà a Potenza in via Sicilia n°8, il giorno Mercoledì 18 Settembre 2019 – ore 16:30 – alla presenza del Presidente Nazionale CIP Luca Pancalli e delle Autorità Civili, Religiose e Militari del territorio regionale nonché di atleti paralimpici lucani, secondo il programma allegato.

Il COMUNICATORE REGIONALE

F.to Dr. Maurizio SCARANO