CENTENARIO MARINA DI GINOSA: PRESENTATO COMITATO ORGANIZZATORE

Sono stati presentati sabato 14 settembre presso il Palazzo della Delegazione i membri del Comitato organizzatore del Centenario di Marina di Ginosa (1920-2020).

La Prof.ssa Irene BARDINELLI, il Preside Vincenzo CALABRESE, la Prof.ssa Anna Maria COSSU, il Signor Ferdinando STRADA, la Prof.ssa Bruna VENEZIA e il Consigliere comunale e delegato Sindaco di Marina di Ginosa Angelo Moro in qualità di presidente: questi i nomi dei membri del Comitato istituito con delibera di giunta n. 158 del 16 luglio 2019.

Presenti anche il Sindaco Vito Parisi e gli assessori Romana Lippolis e Domenico Gigante.

Il primo Centenario di Marina di Ginosa rappresenta una rinascita culturale e sociale per l’intera comunità marinese e, proprio per questo motivo, vuole e deve coinvolgere tutti per le sue celebrazioni.

Tutti, dai cittadini al mondo della Scuola, dalle associazioni culturali e sportive agli imprenditori locali sono chiamati a partecipare e a presentare ogni idea relativa a possibili iniziative ed eventi.

Una grande festa della durata di un anno che porti la firma di una comunità intera e avente come fulcro la riscoperta dell’identità marinese.

Il Comitato si riunirà prossimamente, previa comunicazione, e già in quell’occasione sarà possibile essere parte attiva nell’organizzazione del Centenario.

