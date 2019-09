DA LUNEDI 16 SETTEMBRE IL PISTICCESE ANTONIO SISTO NUOVO PRIMARIO PEDIATRIA AL S.CARLO DI POTENZA

PISTICCI. E’ il nostro compaesano, il dottor Antonio Sisto, il nuovo primario del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza. Nomina prestigiosa per un professionista della nostra città, proveniente dell’Unità Operativa e Complessa di Pediatria del nosocomio di Chieti dove ha ricoperto anche il ruolo di docente universitario per malattie infettive. Il dr. Sisto, prenderà possesso del reparto potentino, a partire dal prossimo lunedì 16 settembre. Nato il 22 maggio 1969 a Pisticci, dal dr. Michele ( Segretario Generale del Comune per diversi anni) e la insegnante Anna Maria, ha frequentato a Pisticci scuole elementari, medie e Liceo, dove nel 1987 ha conseguito la Maturità Classica. Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, si laurea in Medicina e Chirurgia nel luglio 93, con 110 e lode. Un ricco, importante curriculum accompagna la sua vita professionale. Queste alcune tappe significative: nella sessione autunnale del 93, si abilita all’esercizio della professione di Medico Chirurgo e, successivamente nel novembre 97, consegue il diploma di specializzazione in Malattie Infettive. Dal 1° luglio al 31 agosto 98 presta servizio in qualità di medico di primo soccorso presso il Pronto Soccorso stradale della Croce Rossa. Prima del suo trasferimento a Potenza, dal 1° aprile 2005, in seguito a vincita di prima selezione, ricopre il ruolo di Dirigente Medico presso l’ASL di Chieti nella disciplina di Pediatria. Con la nomina di Sisto, ora sono due i medici primari pisticcesi nello Ospedale San Carlo di Potenza. Responsabile del reparto Chirurgia Generale di quel reparto infatti, è il dr. Nicola D’Alessandro. Al Dr. Sisto, l’augurio di buon lavoro.

MICHELE SELVAGGI