REGIONE BASILICATA – Quarto (Bp): ”Il progetto avviato dal centrodestra è l’unica soluzione per far rinascere lanostra regione”

“Bardi un signore degno di guidare e rappresentare la Basilicata”. A sostenerlo il consigliere regionale di “Basilicata positiva” Piergiorgio Quarto. “Oggi più di ieri è mia ferma convinzione – sostiene Quarto – che il progetto avviato dalla coalizione di centrodestra con a capo il generale Bardi costituisce la strada maestra, l’unica soluzione per far rinascere la nostra regione. Probabilmente qualcuno bravo come imprenditore, ma con la memoria corta, ha già dimenticato l’eredità lasciata in dono dalle precedenti coalizioni di governo regionale”. “Bardi, un signor uomo, sta ricostruendo dalle fondamenta spazzando via le macerie recenti. I nostalgici del passato farebbero bene a distinguere tra politica e spirito imprenditoriale. Oggi più che mai i lucani ci chiedono una regione vivibile, dove la meritocrazia dopo tanti anni ritorni a regnare dando speranza ai tanti giovani da troppo tempo in attesa di veder realizzate le proprie legittime aspettative”. Per Quarto “al bando i piagnistei per le tante agognate poltrone, il nostro compito più importante è rispettare chi, a chiare lettere, il 24 marzo ha voluto il cambiamento, la cui realizzazione è nell’operato, nella saggezza, nella serietà di una persona per bene come il Presidente Bardi”. “Tante sono le sfide non facili che ci attendono – conclude il consigliere regionale – nei prossimi mesi riusciremo a superarle solo rimanendo uniti e convinti della bontà del nostro agire politico e delle indiscusse capacità di chi guida la coalizione di governo regionale”.

Correlati