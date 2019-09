Cosimo Latronico su caso donna Nova Siri

In una lettera all’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, l’ex parlamentare Cosimo Latronico segnala il caso di una donna di Nova Siri, malata di tumore e da mesi “inascoltata”. “La donna da dieci anni vive in provincia di Padova per motivi di lavoro e da circa 3 anni è in cura per un tumore al seno. Circa 2 anni fa – scrive Latronico – ha fatto domanda di comando/trasferimento per motivi di salute appunto, presso la ASL di Matera, in quanto dipendente dell’Azienda sanitaria di Padova come dottoressa in assistenza sanitaria. Sono passati circa tre anni e non ha mai ricevuto una risposta in merito”. Una situazione “paradossale” a parere dell’ex parlamentare che chiede all’assessore Leone “ di approfondire la vicenda ed assumere le iniziative possibili”.

