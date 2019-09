Matera 2019 e Plovdiv 2019, chiamata pubblica per il festival di giochi urbani “Fusion”

Potranno essere candidati giochi e workshop da realizzarsi nelle due Capitali Europee della Cultura 2019

La Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la Fondazione Plovdiv 2019 intendono coprodurre il FUSION Urban Games Festival, un grande festival di giochi urbani con l’obiettivo di valorizzare i rispettivi territori tramite la riscoperta e riappropriazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale e la sperimentazione di nuovi modelli per far incontrare ed interagire cittadini permanenti e temporanei interessati alla partecipazione attiva alla vita civile. Per Matera e Plovdiv Capitali Europee della cultura 2019 il gioco e, nella fattispecie, i giochi urbani sono sin dall’inizio stati considerati come importanti strumenti di attivazione sociale, di inclusione territoriale e come modalità sostenibili di creazione di rete cittadini virtuosi.

Pertanto le due Fondazioni lanciano congiuntamente una chiamata pubblica per presentare un proprio gioco/workshop e candidarsi a partecipare alla prima edizione del Fusion – Urban games festival, da protagonisti.

Il festival, che si svolgerà dal 25 al 27 Ottobre 2019 a Plovdiv e dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2019 a Matera, fa parte del programma “Plotera, Plovdiv and Matera together for an Open Future” – il programma culturale congiunto fra le due capitali europee della cultura per il 2019.

I partecipanti al festival esploreranno strade affollate e angoli dimenticati, parchi fioriti e giungle di cemento, ripide colline e misteriosi spazi sotterranei. Con le forze congiunte di cittadini e progettisti di giochi urbani di tutto il mondo si proverà a riscoprire e ripensare gli spazi urbani delle due capitali europee della cultura 2019. Il gioco urbano è un’esperienza che diverte e al tempo stesso incoraggia dinamiche sociali in cui i cittadini esplorano spazi inediti della città. I giochi combineranno game design, performing arts e installazioni in spazi pubblici.

Tutti i dettagli della chiamata pubblica, con le informazioni sulla tipologia di giochi e workshop da poter candidare, le modalità di partecipazione al festival e l’invio delle domande, sono disponibili sul sito web ufficiale www.matera-basilicata2019.it nella sezione “News” (link: https://www.matera- basilicata2019.it/it/news/ 2266-call-per-candidare-il- tuo-gioco-per-fusion-urban- games-festival.html ).

Le candidature potranno essere inviate entro le ore 23:59 del 22 settembre 2019.