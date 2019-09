ARIANA GRANDE, MILEY CYRUS, LANA DEL REY – “DON’T CALL ME ANGEL (CHARLIE’S ANGELS)” SU RADIO LASER DAL 13

CHARLIE’S ANGELS (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK) DISPONIBILE DALL’1 NOVEMBRE

È disponibile da oggi, venerdì 13 settembre, nelle piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo “Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)” di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey (Republic Records e Sony Pictures Entertainment). Il brano fa parte della colonna conora del film Charlie’s Angels, diretto da Elizabeth Banks, al cinema dal 21 novembre. Contemporaneamente, è online su YouTube il video ufficiale. La traccia è scritta a sei mani dalle tre artiste, mentre l’intera colonna sonora è co-prodotta da Ariana Grande, Savan Kotecha e Scooter Braun. Charlie’s Angels (Original Motion Picture Soundtrack) sarà disponibile a partire dall’1 novembre, due settimane prima dall’uscita del film.

Il video è stato presentato in anteprima ufficiale su MTV Live, mtvU e sugli iconici cartelloni pubblicitari Viacom di Times Square.

La regista Elizabeth Banks ha dichiarato: “Era importante per me dare il via al franchise Charlie’s Angels con un potente inno femminile guidato da una grande voce – ma chi poteva immaginare che avremmo avuto tre delle più belle voci del panorama musicale attuale? È un sogno diventato realtà! Ciò che Ariana, Miley e Lana hanno prodotto ha superato di gran lunga anche le mie aspettative. La loro canzone è ricca di significato e ispirazione, ma soprattutto è anche tremendamente grintosa”.

“Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)” è interpretata da tre delle migliori voci della musica che hanno unito le loro forze per questa collaborazione dedicate interamente alle donne. “Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)” è scritta da Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Max Martin, Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh, e Alma-Sofia Miettinen. I produttori sono Max Martin & ILYA per Max Martin Productions. Il brano è stato anticipato per la prima volta nel trailer ufficiale del film lanciato all’inizio di quest’anno, che ha creato eccitazione tra i fan e i media.

ABOUT CHARLIE’S ANGELS

La regista Elizabeth Banks prende le redini della nuova generazione di Charlie’s Angels senza paura. Nella versione audace di Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, ed Ella Balinska stanno lavorando per il misterioso Charles Townsend, la cui Agenzia investigative e di sicurezza si è espansa a livello internazionale. Con le donne più intelligenti, coraggiose e altamente qualificate del mondo, ovunque ora ci sono squadre di angeli guidate da più Bosley che svolgono I lavori più difficili e pericolosi. La sceneggiatura è di Elizabeth Banks da una storia Evan Spiliotopoulos e David Auburn.

Diretto da Elizabeth Banks. Sceneggiatura di Elizabeth Banks. Storia di Evan Spiliotopoulos e David Auburn. Prodotto da Doug Belgrad, Elizabeth Cantillon, Max Handelman ed Elizabeth Banks. Executive Producers sono Matthew Hirsch, Leonard Goldberg, Drew Barrymore e Nancy Juvonen. Il film vede la partecipazione di Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo e Patrick Stewart.