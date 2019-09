Puliamo insieme il Parco di Serra Venerdì

“Giornata ecologica” con i volontari del Cai Sottosezione di Matera “Falco Naumanni”

L’associazione Club Alpino Italiano – Cai Sottosezione di Matera “Falco Naumanni” Onlus ripropone sabato prossimo 14 settembre una “giornata ecologica”, dedicata a ripulire dai rifiuti un’area verde della città.

Questa volta tocca al parco urbano di Serra Venerdì, dove i volontari dell’associazione sono già stati nel 2011 e nel 2016, quando raccolsero cartacce, bottiglie, vetri, pezzi di metallo, lattine, plastica e rifiuti di ogni genere che giacevano sotto gli alberi e tra le strutture del parco ridotte in abbandono.

Sarà l’occasione per osservare lo stato del parco a tre anni di distanza, se è tornato ad essere un ricettacolo di rifiuti come allora oppure se le sue condizioni sono migliorate.

Per l’associazione materana l’attività escursionistica si coniuga non solo con camminare ma anche con tutelare: fare qualcosa per l’ambiente naturale, proteggere e valorizzare una risorsa che caratterizza il territorio in cui viviamo, ma che è spesso poco conosciuta e trascurata.

Il parco di Serra Venerdì, per ampiezza e conformazione ricca di saliscendi, si presta a essere frequentato anche da chi vuole camminare o correre per allenarsi in vista delle uscite fuori porta.

L’iniziativa di sabato intende essere un piccolo contributo per liberare il verde dai rifiuti prodotti dall’incuria e incitare i materani e gli abitanti del quartiere in particolare a riappropriarsi responsabilmente di uno spazio che appartiene a tutti.

Perciò l’associazione ha invitato il Comitato di Quartiere a partecipare e naturalmente tutti i cittadini che vogliano liberamente unirsi alla raccolta sono i benvenuti.

La “giornata ecologica” è svolta d’intesa con l’Assessorato alla gestione del verde del Comune, che fornirà assistenza per l’attività di raccolta.

L’appuntamento è per le 9 al parco, nella piazzetta esagonale/circolare dopo viale Rossini.

Si allega una foto con i volontari dell’associazione impegnati in una precedente raccolta.

Cosimo Buono / Sezione Cai Matera “Falco Naumanni”

Tel. 39.24318088

www.caimatera.it