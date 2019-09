Venerdì 13 Settembre Comune chiuso per mancanza di energia elettrica

Regolarmente aperti invece Polizia Locale e Servizi Sociali

Per lavori indifferibili dell’Enel, che porteranno all’interruzione della fornitura di energia elettrica dalle 8.30 alle 16, Venerdì 13 Settembre la Sede comunale di via Vittorio Veneto resterà chiusa ai dipendenti ed al pubblico. La decisione è stata assunta in considerazione del blocco totale delle apparecchiature elettroniche e delle linee telefoniche, con conseguente impossibilità sia di svolgere le normali attività lavorative sia di garantire i servizi di pubblica utilità in favore dell’utenza. Resteranno pertanto aperti solo gli uffici della Polizia Locale e dei Servizi Sociali, allocati in altre sedi. Il giorno di chiusura sarà recuperato secondo modalità che saranno successivamente definite e rese note.

Gravina in Puglia, 11 Settembre 2019