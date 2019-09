MATERA: RACE FOR THE CURE SI METTE IN MOSTRA

20 ANNI DI RACE RACCONTATI NEGLI SCATTI FOTOGRAFICI PROFESSIONALI ED AMATORIALI

UN PERCORSO PER IMMAGINI CHE ANNUNCIA A MATERA L’ARRIVO DELLA RACE

Matera, 11 settembre 2019 – Dal 10 al 16 settembre Matera ospiterà la Mostra Fotografica dedicata ai 20 Anni di Race for the Cure, allestita presso l’Ex Ospedale San Rocco, in via San Biagio, 31, visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

La mostra propone un percorso di 100 fotografie per raccontare i 20 anni della Race for the Cure in Italia. 20 anni di emozioni che rivivono attraverso gli scatti che ritraggono i personaggi, le partenze, le città, le Donne in Rosa, medici e volontari che hanno dato vita alla più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Volti, momenti, impressioni capaci di raccontare una storia. Quella della Race for the Cure. Il progetto fotografico è realizzato con il fondamentale contributo dei fotografi volontari della Race for the Cure ed è introdotto da Alvaro Moretti, storico sostenitore della manifestazione e vice-direttore de Il Messaggero, partner dell’evento.

La mostra rientra fra gli eventi di avvicinamento alla Race for the Cure Matera, in programma al Parco del Castello, dal 27 al 29 settembre. La Race for the Cure ospiterà il Villaggio della Salute che offrirà tante attività gratuite di salute, sport e benessere. La partenza della I edizione della Race for the Cure di Matera è prevista domenica 29 settembre alle ore 19.

Visitando la mostra, sarà anche possibile iscriversi alla Race for the Cure Matera del 29 settembre, per quanti non abbiano già provveduto online all’indirizzo https://racematera.komen.it/

La mostra è suddivisa in aree tematiche, che raccontano la prima Race for the Cure a Roma, di cui si celebra quest’anno il ventennale, e la nascita delle altre edizioni: Bari, Bologna e Brescia, a cui quest’anno si aggiungono Pescara e Matera. Un percorso fotografico dal 2000 ad oggi che espone le innovazioni che negli anni hanno caratterizzato la Race for the Cure: il Villaggio della Salute della Donna, l’area interamente dedicata alle Donne in Rosa: donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, vere protagoniste del cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, l’area che ospita attività dedicate a grandi e piccini per promuovere un sano stile di vita.

Infine, la mostra dedica ampio spazio alle testimonial ufficiali della Race for the Cure, Maria Grazia Cucinotta e Susanna Banfi, per le Donne in Rosa, oltre che proporre una carrellata dei tanti vip e personaggi noti ed illustri che si sono avvicendati negli anni, a sostegno della Race for the Cure.

Info e iscrizioni:

www.racematera.komen.it

www.raceforthecure.it

www.komen.it