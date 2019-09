Seminario web su Piano Banda Ultra Larga per i Comuni

All’iniziativa finanziata dal MiSE prevista una testimonianza dell’Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata

La Regione Basilicata è in prima fila nel progetto “Crescita digitale in comune”, l’iniziativa finanziata dal MiSE e destinata a favorire la piena adesione dei Comuni al Piano per la Banda Ultra Larga. Il Piano prevede la realizzazione di una rete pubblica in fibra ottica nelle cosiddette aree bianche, zone in cui le infrastrutture per la banda larga sono inesistenti e nelle quali è poco probabile che le stesse saranno sviluppate nel prossimo futuro.

Nell’ambito delle azioni integrate d’informazione, formazione e comunicazione a favore dei Comuni, si terrà domani alle ore 11 attraverso la piattaforma www.crescitadigitaleincomune.it un seminario web sul modello autorizzatorio della Regione Basilicata. Prenderanno parte all’evento il Dirigente Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata, Nicola Coluzzi e il responsabile del settore infrastrutture telematiche dell’Ufficio Amministrazione Digitale, Salvatore Panzanaro. Nel corso del seminario, dopo un’introduzione sulla strategia regionale per il superamento del digital divide e per lo sviluppo della banda larga e ultra larga in Basilicata, sarà illustrato lo stato dell’arte del progetto “in Basilicata” e, in conclusione si parlerà del modello autorizzatorio scelto dalla Regione Basilicata per dare supporto ai Comuni lucani, al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l’attuazione del Piano Banda Ultra Larga in Regione. Si parlerà anche del supporto tecnico ed amministrativo fornito dalla Regione ai Comuni nell’intero processo autorizzativo.

Sarà possibile partecipare all’evento registrandosi all’indirizzo web: http://www.crescitadigitaleincomune.it/regione-basilicata/