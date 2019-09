“La Vetrina” è il nuovo attesissimo singolo di Renato Zero, in tutte le radio dal 13

“La Vetrina” è il nuovo attesissimo singolo di Renato Zero, in tutte le radio da Venerdì 13 settembre ed anticipa l’uscita del nuovo album e la partenza di un nuovo grande tour.



Il 4 ottobre uscirà infatti, “ZERO IL FOLLE” (Tattica), il nuovo disco di inediti di Renato Zero, l’artista italiano più rivoluzionario di sempre!

L’album è stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams), con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l’album “Amo” del 2013.

Sono già 13 le date SOLD OUT di “ZERO IL FOLLE IN TOUR”, il nuovo tour di RENATO ZERO (prodotto e organizzato da Tattica), con cui l’artista tornerà live nei principali palasport italiani.

Perché folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia.

Folle è chi rifiuta le regole e l’autorità, alimentando i desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza.

Folle è RENATO ZERO.