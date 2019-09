“Straordinaria”

The Times

“Ecco un’artista che osa, medita, e si ribella”

The Guardian

“Più di qualunque altra cosa che abbia inciso, sono pronta ad esprimere veramente me stessa con queste canzoni. Sono più consapevole, mi sento comoda tra le mie oscurità, le mie stranezze e le cose che mi fanno vergognare, così come tra quelle che mi fanno sentire bene.”

Beth Hart

BETH HART è finalmente tornata!

Il suo nuovo album “War In My Mind” (prodotto da Rob Cavallo, ex presidente della Warner Bros e produttore di Green Day, Alanis Morissette, Chris Isaak, My Chemical Romance, Linkin Park e Paramore tra gli altri) è un concentrato di stupende canzoni che parlano di affetti, famiglia, bipolarità, dipendenza e che vedono l’iconica rockeuse virare il suo caratteristico sound verso sonorità più crude e contemporanee.

“Bad Woman Blues” rappresenta la dimensione più energica ed orecchiabile di questo meraviglioso nuovo album. Siamo felici che BETH sia tornata con un capolavoro di tali proporzioni! Non potrete fare a meno di canticchiarla, rockers !