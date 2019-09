𝐁𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞

Sono 𝟑𝟗.𝟔𝟒𝟔 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile.

Fino alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒.𝟎𝟎 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟎 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.797 progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Per il 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢 è finanziato il progetto denominato “A.R.S. AdultiAnziani Risorsa Sociale”, nel settore Assistenza – Area di Intervento Adulti e terza età in condizioni di disagio, che prevede l’impiego di n. 8 volontari, da impiegare per 12 mesi, 25 ore settimanali.

Ciascun giovane può presentare 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 di partecipazione al Bando nazionale e per un unico progetto di servizio civile.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari spetta un assegno mensile per lo svolgimento del servizio pari a € 439,50.

Tutti i dettagli sono consultabili al seguente link

https://www.comunedipisticci.it/…/1120-avviso-bando-naziona…