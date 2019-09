PISTICCI SCONGIURATO ISOLAMENTO CITTA’, RIAPERTA AL TRANSITO VECCHIA PROVINCIALE PER POZZITELLO

PISTICCI. Scongiurato, per il momento, eventuale isolamento dell’abitato verso la Valbasento, in caso di chiusura della galleria S.Rocco. Con la firma dell’Ordinanza n.15 del 30 agosto scorso, da parte del Presidente l’Amministrazione Provinciale Piero Marrese, è stato riaperto al transito il tratto provinciale Macello Comunale – Galleria San Rocco, inibito al transito in seguito alla emanazione della ordinanza n.38 del 21 settembre 2017 dello stesso ente, attese le precarie condizioni statiche, per mancanza di manutenzione lungo gran parte del tortuoso tracciato. In particolare, il passaggio lungo lo stesso tratto, lungo circa 4 chilometri, veniva consentito solo ai frontisti per poter raggiungere le loro proprietà. Da qualche mese però, un nuovo provvedimento della Provincia, emesso in seguito alla formazione di una voragine lungo uno dei tornanti, nei pressi dell’imbocco a valle del tunnel, in località “Ciampa di Cavallo”, mediante sbarramento della carreggiata, con posa in opera di blocchi di calcestruzzo per impedire totalmente il transito. Emergenza, quest’ultima, durata qualche mese ed a cui ora è stato posto fine, grazie al provvedimento dei giorni scorsi. E’ chiaro però, che la limitazione della velocità imposta in 20 chilometri orari dalla stessa ordinanza, significa che altra criticità lungo lo stesso tratto, esiste, eccome! Da qui, l’appello alla sensibilità da parte del presidente Marrese, che si è subito dimostrato attento alla problematica, di provvedere una volta per tutte, ad intervenire per un intervento appropriata lungo tutto-il tratto, dalla zona Macello all’imbocco a valle del tunnel – eliminando tutte le criticità ancora esistenti, atteso che lo stesso è di vitale importanza per l’abitato di Pisticci che, in caso di forzata chiusura del tunnel rimarrebbe praticamente isolato per raggiungere la zona di Pozzitelli e soprattutto la Valbasento e la Basentana. Intanto proseguono i lavori affidati alla Medit Costruzioni per l’adeguamento e ampliamento della carreggiata ( da 6 a 9 metri) del tratto galleria S.Rocco – Pozzitelli. Opera del costo di 461 mila euro messi a disposizione da Regione di Basilicata e facenti parte di Fondi Speciali Sviluppo Basilicata 2014-20 di cui alla Del. Reg. 567/2016, quando Assessore al ramo era il pisticcese Nicola Benedetto. Il progetto è a firma dell’Arch. Pasquale Santarcangelo anche DD.LL. con l’incarico di RUP del Geom. Piermichele Rinaldi dell’area tecnica diretta dall’ing. Domenico Pietrocola.

MICHELE SELVAGGI

