L’ELETTRA TORNA IN PROMOZIONE CON UN CIRIGLIANO IN PIU’

Esordio stagionale nell’anticipo del sabato contro il Banzi. Oltre al bomber jonico, il Marconia annuncia Cipriano

L’Elettra Marconia si avvicina al suo esordio nel campionato di Promozione: i rossoblù, nell’anticipo del sabato, ospiteranno sul neutro di Bernalda il Moving on the Green Banzi con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti della stagione. In settimana la società presieduta da Salvatore Borraccia ha annunciato due importantissimi colpi di mercato: presentati l’attaccante Mario Cirigliano e il centrocampista Domenico Cipriano. Per il bomber, nativo di Marconia, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: la punta jonica, infatti, dopo aver girovagato tra Basilicata, Puglia e Molise disputando campionati di Serie D ed Eccellenza con Pisticci, Real Metapontino, Termoli, Corato e San Severo, torna nella sua città per vestire la maglia del Marconia. Anche per Cipriano si tratta di un ritorno in rossoblù: il centrocampista di Montalbano andrà a rinforzare la mediana dell’Elettra. “Si tratta di due colpi importantissimi per la nostra società – è il commento del presidente Borraccia – Abbiamo puntellato due reparti che necessitavano di interventi, acquistando due giocatori di sicura qualità. Sono orgoglioso di poter accogliere Mario Cirigliano in rossoblù: lo abbiamo inseguito per tutta l’estate e alla fine siamo felici di aver trovato un accordo che ci permette di riportare a Marconia uno dei suoi giocatori più forti degli ultimi quindici anni. La società sta compiendo uno sforzo economico importante per affrontare al meglio il prossimo campionato, per cui ci aspettiamo grande sostegno da parte della nostra comunità in un’annata che si preannuncia entusiasmante. Dopo la qualificazione ai quarti di finale, ottenuta in Coppa Italia, sabato ci attende una partita molto difficile, che affronteremo con la massima determinazione, sperando di poter contare sul supporto della nostra gente che assieperà gli spalti dello stadio di Bernalda”. Soddisfatto anche l’attaccante Mario Cirigliano: “Vestire la maglia della propria città è sempre un’emozione importante. Sono felice di essere qui e di dare il mio contributo a questo progetto sportivo che, negli ultimi anni, ha registrato ottimi risultati e una evidente crescita generale. Mi auguro di ripagare il grande affetto che la comunità mi sta tributando in queste ore”. Per la sfida di campionato contro il Banzi, mister Giuseppe Viola potrà contare sui due ultimi acquisti che vanno innegabilmente a migliorare il livello tecnico di una rosa che, già nelle prime uscite di Coppa Italia, ha dimostrato buon affiatamento e offerte discrete trame di gioco. La partita contro il Banzi avrà inizio alle ore 16.