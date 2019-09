ASM, una buona sanità all’Hospice di Stigliano 

La mail pervenuta alla Direzione dell’Azienda Sanitaria di Matera è solo l’ultima di una serie di testimonianze sul buon funzionamento dell’Hospice di Stigliano. Una signora della provincia di Matera ha scritto al Direttore Generale dr. Joseph Polimenti: “ Voglio esprimere la mia gratitudine all’Asm di Matera per l’ottima organizzazione dell’Hospice di Stigliano. Ho accompagnato il mio amato papà negli ultimi giorni della sua vita e ho trovato nel personale medico e in tutta l’équipe dell’Hospice tanta professionalità e solidarietà. Dare senso e dignità alla vita di mio padre fino alla fine è stato per me veramente importante. In un momento in cui si mette in discussione tutto e tutti incontrare professionisti con impegno, serietà, e umanità , mi riempie di speranza e di fiducia per un futuro migliore. Grande è stato l’affetto e la vicinanza che abbiamo ricevuto da tutto il personale; resterà indelebile nel mio cuore questa esperienza di grande sofferenza ma anche di grande umanità.” Nell’Hospice vengono ricoverati pazienti che necessitano di cure palliative nell’ultimo tratto della loro esistenza. Il Direttore Generale ha rivolto un ringraziamento al dr. Giuseppe Agneta, responsabile dell’Hospice ed a tutto il personale “quotidianamente impegnato in una struttura che per sua stessa natura presuppone una grande professionalità e delle capacità non comuni. Le testimonianze dei cittadini – ha proseguito- rappresentano anche per noi un incentivo a profondere un maggiore impegno in un percorso di miglioramento continuo.”

