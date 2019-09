NOËP

La star estone pronta ad esplodere a livello globale col nuovo singolo

‘fk this up’ – featuring CHINCHILLA

NOËP (Andres Kõpper) è un artista estone capace di far confluire nel suo suono le influenze di musicisti come Bastille, Alt-J, Jose Gonzales, Mura Masa in un ibrido unico di electro-pop e allo stesso tempo cantautorato dal mood intimo. Uno stile che lo ha reso famoso nella sua terra natia, l’Estonia, dove ha già vinto dei riconoscimenti come il Pop Album of the Year agli Estonian Music Awards per il suo EP di debutto ‘Heads In The Clouds’.

Andres nel frattempo ha già incominciato ad accrescere la sua fama internazionale con i suoi frizzanti live, delle accattivanti performance in giro per il mondo dal Berghain di Berlino a Beirut, passando per il Musée d’Orsay a Paris e il The Great Escape. Ha anche suonato come supporto tra i vari per Bastille e Netsky.

Ora NOËP è pronto ad allargare il suo pubblico con questo nuovo singolo intitolato ‘fk this up’. Il brano vede la presenza dell’emergente artista pop urban CHINCHILLA, una cantante di base a Londra che ha già delle pubblicazioni alle spalle (‘Fabulous’ e ‘Elements’).

‘fk this up’ inizia in modo piuttosto intimo con il cantato soul di NOËP: “Show me what you came here for / Did you come here for me?”, per poi fare spazio al beat in crescendo che irrompe in maniera drammatica e ritmata fino a confluire nel ritornello contagioso di CHINCHILLA. Un’energia che connota tutta la traccia fino all’ultima nota.

Tuttavia:” questa traccia è un invito a godersi la vita e a non prendersi troppo sul serio” dice NOËP, che riassumendo è insieme cantante autore e produttore del brano. “Perché non ammettere i propri errori e riderci sopra dato che siamo giovani solo una volta? “

NOËP ha anche diretto il video di questo singolo, che racconta la storia di una coppia e del pericolo di rimanere intrappolati nella nostalgia come appunto accade nel brano stesso.