MAHMOOD IL NUOVO SINGOLO INEDITO BARRIO su Radio Laser e su tutte le piattaforme  

MAHMOOD

IL NUOVO SINGOLO INEDITO

B A R R I O

in radio e su tutte le piattaforme



Dopo il travolgente successo mondiale della hit Soldi, Mahmood torna con un nuovo attesissimo singolo inedito che conferma il suo grande talento di songwriter e performer: Barrio, una parola spagnola ormai entrata nel linguaggio comune che sta ad indicare un quartiere popolare. La periferia vitale da sempre fulcro del melting pot e della contaminazione tra culture fa da cornice alla storia d’amore raccontata nel brano composto da Mahmood, Davide Petrella, Charlie Charles e Dardust.

“Sono emozionato per questa nuova partenza. E’ una delle tante cose che solo un anno fa potevo solo immaginare potessero succedermi. Tempo fa ho scritto che quello che ho fatto fino ad oggi lo rifarei milioni di volte, ed è proprio così, sono stati mesi intensi e straordinari da cui ho imparato molto. Torno con una nuova canzone, un nuovo capitolo del mio morocco-pop, nasce dal mio amore per la sperimentazione e la contaminazione dei miei ascolti, da qui in poi è finalmente anche vostra, spero vi piaccia.”

Mahmood



Il singolo è accompagnato da un evocativo videoclip disponibile da lunedì 2 settembre girato daAttilio Cusani. Il giovane regista, che conferma il suo sodalizio con Mahmood dopo il video di Soldi, anche in questo caso sceglie una narrazione in bilico tra due assi temporali, il passato e il presente, in un’atmosfera onirica e suggestiva.Parallelamente, Mahmood prima di infiammare i palchi di tutto il continente con il tour autunnale Europa Good Vibes, continua il fortunato tour che lo ha portato per tutta l’estate in giro per l’Italia con gli ultimi appuntamenti della stagione nei festival: 31/08 Romano D’Ezzelino (VI) AMA Music Festival – 13/09 Bologna Tutto Molto Bello – 14/09 Ancona Primo Piano Festival – NUOVA, 27/09 San Vito Lo Capo (TP) Cous Cous Festival, 28/09 Cosenza Festival delle Invasioni).Sul fronte internazionale, oltre agli appuntamenti già annunciati di Zurigo, Parigi, Bruxelles, Berlino, Lussemburgo e Barcellona, raddoppia la tappa di Londra.

Le date:

23/10 Lugano, Studio Foce

24/10 Zurich, Mascotte

26/10 London, Under The Bridge NUOVA DATA

27/10 London, Under The Bridge SOLD OUT

28/10 Paris, Cafe de la Danse 29/10 Luxembourg, Rockhall

31/10 Bruxelles, La Madeleine

03/11 Berlin, Frannz

05/11 Barcelona Razzmatazz

Follow Mahmood

https://www.instagram.com/mahmood/

https://www.facebook.com/MahmoodWorld

https://twitter.com/Mahmood_Music