POTENZA. OPERAZIONE DEI CARABINIERI CONTRO IL RACKET “DELLA PAGLIA”.

I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI POTENZA STANNO ESEGUENDO IN MELFI (PZ) UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI 2 FRATELLI, RITENUTI RESPONSABILI DI ESTORSIONE AGGRAVATA, LESIONI PERSONALI, ILLECITA CONCORRENZA ESERCITATA CON INTIMIDAZIONE E VIOLENZA.
IL PROVVEDIMENTO SCATURISCE DA UN’ARTICOLATA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, COORDINATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI POTENZA, CHE HA CONSENTITO DI DOCUMENTARE L’OPERATIVITA’ DEI DUE SOGGETTI, APPARTENENTI A UN GRUPPO CRIMINALE MELFESE, NEL CONDIZIONARE E MONOPOLIZZARE ILLECITAMENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PAGLIA AI DANNI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI OPERANTI NEL SETTORE.
ALLE 11.00 ODIERNE, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA, SI SVOLGERA’ LA CONFERENZA STAMPA ALLA PRESENZA DEL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA – FRANCESCO CURCIO – CHE ILLUSTRERA’ I DETTAGLI DELL’INDAGINE.
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