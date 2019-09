OSPEDALE SAN PIO: LE SOLUZIONI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE.

Nel pomeriggio di lunedí 2 settembre, si è tenuto l’importante tavolotecnico presso la Regione Puglia per la definizione di alcuni punti relativi alle ultime vicende che hanno interessato il reparto di

neonatologia dell’ospedale San Pio di Castellaneta. Il sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – in rappresentanza dei sindaci del versante – ha incontrato in Regione il direttore di neonatologia e terapia intensiva neonatale Dott. Laforgia, Il direttore generale dell’Asl di Taranto Dott. Stefano Rossi, il dirigente regionale Sezione strategia ed offerta Dott. Campobasso, la Dott.ssa Caroli e la

Dott.ssa Bisceglia di Regione Puglia. Si sono posti punti fermi sulla vicenda con l’annuncio dell’arrivo a Castellaneta della nuova responsabile di neonatologia Dott.ssa Iolanda Chinellato che inizierà il suo lavoro ufficialmente domani 3 settembre. A Lei il nostro benvenuto e l‘augurio di un proficuo lavoro. È un primo importante passo verso la soluzione dei problemi che riguardano il reparto di neonatologia del San Pio. Sono state richieste ulteriori garanzie su tempi e soluzioni da offrire all’ospedale affinché continui a rispondere alle esigenze di un intero territorio senza ulteriori problemi o ritardi. Le parti si sono intese sulla esigenza di riaprire il reparto entro fine settimana ed è stata chiesta chiarezza sulle previsioni del piano di riordino dell’ospedale di Castellaneta.

I sindaci hanno proposto di programmare il rientro in carico all’Asl di Taranto dei due pediatri oggi impiegati a Bari. Per il 3 settembre è programmato – presso l’Asl di Taranto alla presenza

del Direttore Dott. Rossi – il successivo incontro del tavolo tecnico permanente così come richiesto dai Sindaci in conferenza stampa. L’ospedale di Castellaneta è un presidio di versante che merita

l’attenzione e l’impegno delle istituzioni tutte, per continuare a dare risposte puntuali e professionali alle esigenze dei pazienti. Per tali ragioni continueremo a pretendere risposte necessarie affinché il nostro Ospedale continui ad essere un punto di riferimento per i comuni interessati.

I Sindaci del versante occidentale della Provincia di Taranto