MATERA E MIGLIONICO (MT): CONTRASTO ALLO SPACCIO DI DROGA. CONTROLLI DEI CARABINIERI

Durante il trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati nello specifico al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di 2 persone (dell’ età di 19 e 31 anni), trovandole entrambe in possesso di sostanze stupefacenti. I militari del Stazione di Miglionico e quelli della Sezione Radiomobile, durante un mirato servizio di pattugliamento delle zone urbane e periferiche nonché lungo le principali arterie, hanno proceduto, in due distinti episodi a fermare i soggetti suindicati ed in particolare:

– in Miglionico la pattuglia della locale Stazione CC, nel perlustrare la località limitrofa alla diga di San Giugliano, ha notato un’autovettura con a bordo una persona che, alla vista della gazzella, accelerava la propria andatura, cercando di allontanarsi rapidamente. Dopo un breve tratto, l’autovettura è stata raggiunta e fatta accostare a bordo strada, dove, il 19enne alla guida, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di hashish, per uso personale;

– in Matera, l’equipaggio della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di pattuglia in orario notturno, nella contrada “jesce”, ha notato un’autovettura che si aggirava con andatura lenta nei presi di alcuni capannoni industriali. Tenuto conto dell’orario insolito, i militari hanno proceduto a fermare il veicolo sospetto, con alla guida un soggetto 31enne, il quale, durante il controllo ha mostrato segni di nervosismo. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, ben confezionate con cellophane, per uso personale.

Al termine delle operazioni, la droga è stata sottoposta a sequestro e sia il 31enne che il 19enne, sono stati segnalati alla locale Prefettura per le conseguenti sanzioni amministrative.