Disco novità dal 6 Settembre BILLIE EILISH”ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL”

“ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL”

Da venerdì 6 settembre l’artista rivelazione dell’anno BILLIE EILISH è in radio con il nuovo singolo “ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL”.

Lo scorso 31 agosto BILLIE EILISH ha cantato sul palco del MILANO ROCKS davanti ad un pubblico di 20 mila persone, condividendo il palco con i Twenty One Pilots e i Fidlar. Ultimo di una lunga serie di tappe del tour mondiale, questo show sold out ha confermato ancora una volta lo straordinario talento dell’artista diciassettenne e ha dimostrato che il suo successo internazionale continuerà a crescere.

Estratto dall’album certificato Oro in Italia “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, pubblicato a marzo di questo anno, “ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL” segue il successo di “BURY A FRIEND” (Platino) e “BAD GUY” (Doppio Platino), in particolare quest’ultimo singolo ha reso BILLIE EILISH la prima artista millennial a raggiungere la prima posizione nella classifica USA.