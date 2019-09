ACQUEDOTTO LUCANO: SCARICHI NEL TORRENTE GRAVINA, NESSUNA ANOMALIA AL DEPURATORE PANTANO

Nella mattinata odierna è stato rilevato uno scarico anomalo di una sostanza schiumosa nel torrente Gravina di Matera. Acquedotto Lucano ha eseguito immediate verifiche tecniche al depuratore Pantano (dove sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto) appurando che il depuratore non è interessato da alcun guasto, malfunzionamento o anomalia. Analoghe verifiche sono state effettuate presso gli impianti di sollevamento fognario di Sant’Agostino e San Pietro Barisano, e in entrambi i casi è stato constatato il corretto funzionamento. Acquedotto Lucano ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

