Al CECAM: “LUCANIA … Luci & Ombre” Personale di pittura di Peppino Marino

Mercoledì 4 Settembre 2019, a Marconia, alle ore 19:30, nella sede dell’Associazione Culturale Ce.C.A.M., sarà inaugurata la Personale di pittura di Peppino Marino dal titolo Lucania … luci & Ombre.

“ Sin da giovane, Peppino Marino, nato e residente a Gravina in Puglia, coltiva la voglia di divertirsi con i colori. Questa voglia di gustare i colori lo ha portato a frequentare l’Istituto Statale d’Arte a Bari dove ha coltivato maggiormente questa sua passione. Le abilità, la passione e la fantasia si sono trasformate in una vera e propria attività artistica. Così si è immerso nel lavoro come pittore, decoratore e restauratore di soffitti, Chiese e abitazioni nobiliari private. Ha sperimentato l’arte del trompe l’oeil che gli ha dato la possibilità di lasciare la sua firma in varie città italiane ed estere.”

Dopo i saluti dell’assessore alla cultura Maria Grazia Ricchiuti, Giovanni Di Lena dialogherà con l’Artista.

La mostra resterà aperta fino al 9 Settembre 2019