Giuseppe Scasciamacchia tecnico delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci dell’Invicta Matera

Sarà Giuseppe Scasciamacchia il tecnico che, per l’Invicta Matera, seguirà la categoria Piccoli Amici (nati nel 2013 e nel 2014) e Primi Calci (2011-2012). Abilitato con patentini Coni – Figc e Grassroots – livello E, Scasciamacchia ha frequentato e superato i corsi Juventus University con eccellenti risultati e, per la stagione 2019-2020, ormai alle porte, sarà affiancato da un laureato in scienze motorie così da migliorare le capacità coordinative dei bambini che frequentano la scuola calcio Invicta. “E’ un vero professionista – dichiara il direttore tecnico dell’Invicta Matera, Luigi Taratufolo – è l’allenatore che ogni genitore vorrebbe per il proprio figlio: competente, educato, gentile e capace di far apprendere divertendosi…per la categoria un vero Top Player.”

“L’obiettivo della scuola calcio – rimarca uno Scasciamacchia fiero dell’incarico e della possibilità di dare continuità al lavoro svoto negli anni – è quello di educare i bambini allo sport, insegnarli il rispetto delle regole attraverso il gioco e il divertimento, in una fascia d’età molto delicata.

Io metterò a disposizione tutto il mio entusiasmo – aggiunge – e tutta la mia esperienza per raggiungere questo obiettivo e il benessere psico-fisico dei bambini.”

Nella stagione i piccoli dell’Invicta Matera, come accaduto nelle passate annate sportive, avranno l’opportunità di vivere eventi importanti di confronto/gioco con delle vere e proprie feste del calcio, come la carica dei 101 e il torneo dolcetto o scherzetto di Giovinazzo, inoltre avranno l’emozione di vivere delle sedute di allenamento alla presenza di un tecnico Juventus.