ELETTRA MARCONIA VUOLE BLINDARE LA QUALIFICAZIONE

Ritorno in Coppa Italia e 4-0 da amministrare. Mister Viola: “Importante continuare a crescere”

Ritorno di Coppa Italia per l’Elettra Marconia che si prepara ad ospitare, sul neutro di Bernalda, il Miglionico, con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Nei primi novanta minuti ufficiali i rossoblù hanno ottenuto un largo successo, grazie al poker di reti inflitto al Miglionico con cui la squadra di mister Viola ha ipotecato il passaggio del turno. Il risultato non tragga in inganno perché, soprattutto nel primo tempo, il Marconia ha affrontato un avversario tosto e ben messo in campo da mister Nicola Mongelli, mentre nella ripresa i padroni di casa hanno mollato di schianto, impallinati da uno scatenato Benedetto che, oltre ad una doppietta, ha dispensato assist e grandi giocate tra le maglie biancoverdi. Rispetto al match di andata, in cui l’Elettra ha dovuto far fronte a numerosissime assenze, il tecnico rossoblu avrà a disposizione un maggior numero di soluzioni, così da poter effettuare gli ultimi esperimenti in vista dell’esordio in campionato, fissato per domenica 8 settembre contro il Moving on the Green Banzi. Viola è tornato sulla gara vinta a Miglionico: “Non posso che essere soddisfatto della prova dei ragazzi e del risultato: la squadra ha saputo affrontare al meglio una situazione emergenziale, dominando la partita e riuscendo a portare via un ottimo risultato nell’ottica della doppia sfida. Dopo un primo tempo più contratto, nella ripresa la squadra si è ritrovata maggiormente nel gioco, si è mossa bene e ha risposto positivamente ai miei input. È naturale che ci siano tanti aspetti da migliorare, anche in vista del pieno completamento dell’organico da parte della società, ma questa prima vittoria premia i ragazzi che, nella preparazione precampionato, hanno dato il massimo, dimostrando grande propensione al sacrificio”. Il tecnico guarda alla sfida di ritorno: “In settimana abbiamo lavorato per perfezionare i meccanismi difensivi e di manovra: al di là del risultato maturato all’andata, l’obiettivo è quello di imporre il nostro gioco e di crescere come squadra, consapevoli delle insidie della sfida e dell’importanza della qualificazione che ci permetterebbe di raggiungere il primo obiettivo della nuova stagione. Mi auguro che i tifosi ci sostengano e facciano sentire il loro calore, come d’altronde già avvenuto nella prima uscita a Miglionico”.

La sfida, in programma al “Lorusso” di Bernalda alle ore 17:30, sarà diretta da Antonio Boccarelli della sezione di Policoro, coadiuvato da Francesco e Nicola Giannelli di Matera.