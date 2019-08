NELLA MATTINATA ODIERNA SONO INIZIATE LE PROCEDURE DI SGOMBERO DI 5 CAPANNONI DI UN OPIFICIO ABBANDONATO, ABUSIVAMENTE OCCUPATI DAL GIUGNO DEL 2018 DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

IL COMPLESSO DISPOSITIVO DI SICUREZZA COMPOSTO DA FORZE DI POLIZIA E DALLE FORZA PUBBLICA STA OPERANDO A SEGUITO DELLE DETERMINE ASSUNTE IN SENO AL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA ED IN ATTUAZIONE DEI TAVOLI TECNICI TENUTISI IN QUESTURA.