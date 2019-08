PISTICCI: CORDOGLIO PER LA MORTE DI ANTONIO AVANTAGGIATO

PISTICCI. Cordoglio per la morte del ragionier Pietro Antonio Avantaggiato avvenuta questa mattina nel Policlinico di Bari dove era ricoverato da qualche settimana. Un male subdolo e violento lo ha stroncato in poco tempo. Lascia la moglie Rosa, i figli Manuele e Grazia. Nato il 13 giugno 1940, diplomato a Matera nei primi anni 60, da sempre persona abbastanza nota e conosciuta nella nostra città. Proveniente dalle file dell’Associazionismo cattolico, fu attivo sindacalista degli anni 60 – 70, più tardi, fu responsabile per diversi anni dell’Associazione Ciclat, una cooperativa di servizi in varie branche lavorative, con sede a Pisticci Scalo, attiva fino a qualche tempo fa. Per un lungo periodo, aveva avuto anche rapporti di lavoro con l’ azienda Sata di Melfi per il trasporto di nuove automobili costruite in quello stabilimento. Contemporaneamente aveva collaborato anche con l’ ATAC di Roma, la grande azienda trasporti della capitale. Lo scomparso, conosciuto anche come appassionato di sport e soprattutto di calcio ( tifava Fiorentina), fu alla Presidenza della Pisticci Calcio quando la squadra militava nelle squadre minori (Audax in prima categoria) e successivamente, dopo circa una trentina di anni assunse la presidenza del Pisticci quando già militava in Interregionale ( era il campionato 1992- 93, in piena era Michetti ) dando atto del suo impegno, prodigandosi al massimo ed esponendosi in prima persona per il mantenimento della squadra e – ricordiamo – contrastando con vigore, quello che fu il primo sciopero dei calciatori in seno alla società giallo blu. Da qualche mese, nel giugno del 2018, Avantaggiato si era presentato candidato ed era stato eletto alla presidenza del Circolo del Centro Sociale Anziani di Piazza dei Caduti a Pisticci centro, subentrando ad Antonio Zaffarese. A lui, durante i primi mesi di presidenza, tra l’altro, sono dovute alcune recenti interessanti iniziative culturali che si sono regolarmente svolte con successo nella sala Consiliare del Comune di Pisticci. Altre iniziative ne aveva in mente e in progetto. Purtroppo la improvvisa scomparsa non glielo ha consentito.

MICHELE SELVAGGI