Gravina in Puglia: Venerdì 16 Agosto uffici comunali chiusi

Saranno garantiti solo i servizi essenziali

In accoglimento di istanza avanzata dalla Rappresentanza sindacale unitaria, il sindaco Alesio Valente ha disposto la chiusura degli uffici comunali per la giornata di Venerdì 16 Agosto. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali. La decisione è stata assunta con ordinanza, in ragione sia della prevedibile, consistente riduzione di accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza in un giorno a ridosso del Ferragosto, sia per correlate esigenze di risparmio energetico, ma pure in considerazione della contrazione del numero di unità di personale in servizio a causa del periodo di ferie obbligatorie. Il giorno di chiusura sarà conteggiato d’ufficio in conto ferie.

Gravina in Puglia, 13 Agosto 2019