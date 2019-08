Annarita Vitolo ospite della XXIII edizione di GUSTA MINORI

Buonocore: “Annarita Vitolo, l’Immacolata in “Amica Geniale” sarà alla XXIII edizione di Gusta Minori. Attese migliaia di persone. Avremo le Vie dell’Arte con 200 comparse del posto che si integreranno con 30 attori e daranno vita all’atmosfera natalizia del ‘700 napoletano. Avverrà tutto in contemporanea nella Villa Romana, nella Basilica di Santa Trofimena, nelle piazze e nei vicoli di Minori”.

Porpora: “A Minori il 29 Agosto sarà Natale ed ecco che nella Città del Gusto ammireremo il Sentiero dei Limoni, la lavorazione della pasta artigianale ed entreremo nelle Vie del Palato”.

“Annarita Vitolo, attrice reduce dall’Amica Geniale, Fiction di grande successo andata in onda su Rai Uno e tratta dalle opere della scrittrice Elena Ferrante, sarà alla XXIII edizione del Gusta Minori dal 29 al 31 Agosto, quando per l’occasione questa splendida cittadina della Costiera Amalfitana vedrà svolgersi il Natale anche se in periodo estivo. Spesso capita di vivere questa atmosfera andando ai Caraibi a Dicembre. A Minori, il 29 Agosto sarà già Natale”. Lo ha annunciato Gerardo Buonocore, Presidente di Gusta Minori. “Sono attese decine di migliaia di persone per un’edizione che si preannuncia davvero avvincente. La stampa e tutti coloro i quali saranno a Minori in quei giorni potranno immergersi nelle “Vie dell’Arte”. Ben 200 comparse tutte prese proprio dak posto si integreranno con 30 attori affermati e daranno vita a “Accussì Natalea” quattro scene che si svolgeranno in contemporanea in 4 punti cruciali di Minori. Si tratta di un Format ideato con Lucia Amato nel 1997 e negli anni ha raggiunto un livello artistico di grande rilievo. E’ unico in Italia e non solo perché oltre a proporre ogni anno tematiche diverse ed inedite, a fondere le scenografie con le locations naturali, si caratterizza in particolar modo per l’interazione tra artisti professionisti, attori, cantanti, musicisti, insieme a centinaia di comparse del posto, che, con grande naturalezza riescono a diventare anche loro protagonisti. Negli anni abbiamo collaborato con artisti di livello Nazionale ed internazionale ed anche in questa edizione non potevano mancare quindi personalità del panorama teatrale e cinematografico quale è Benedetto Casillo, emblema della napoletanità di Luciano De Crescenzo, filosofo-regista scomparso da pochi giorni e sepolto, per sua volontà, nella nostra Divina Costiera. Altro artista, simbolo della cultura Napoletana nel mondo, è Giovanni Mauriello, fondatore storico della Nuova Compagnia di Canto Popolare e” voce unica nel suo genere” delle opere del Maestro Roberto De Simone; l’attrice Annarita Vitolo, reduce dal successo della Fiction “L’amica geniale” di questa stagione Rai, nel ruolo di Immacolata.

Altri nomi importanti del panorama teatrale Napoletano presenti alla XXIII edizione di Gusta Minori, come Ciro Capano, Francesco Ruotolo, Laura Lazzari, insieme a decine di professionisti dello spettacolo, completerranno il cast dei partecipanti”.

Stampa e cittadini, nel cuore della Costiera Amalfitana, vivranno l’atmosfera del Natale entrando nel ‘700 napoletano.

“Le atmosfere dell’opera “Accussì Natalea” che vedrà 200 comparse, 30 attori, con 18 spettacoli di cui ben 6 a sera e per 3 sere, 2 corpi di ballo, 4 scenografi, un allestimento che si preannuncia di grande effetto artistico ed emotivo, nei vicoli, nelle piazze – ha proseguito Buonocore – saranno innumerevoli ed eterogenee: un esempio sarà rappresentato dall’ambientazione del 700 Napoletano che si intreccerà in pochi secondi con sonorità e quadri Hip Hop, catapultando lo spettatore in una realtà virtuale di effetti speciali, con artisti ballerini, acrobati della break-dance, tra cui spicca il nome di Gabriele Manzo, uno dei tanti protagonisti della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi.

Accussì Natalea”: nel 2019 vogliamo fare un viaggio; un’esperienza che ci riporti temporaneamente indietro a ricreare ambienti magici, a regalare emozioni suggestive legate al periodo dell’anno più sentito, intriso di misteriose tradizioni. L’arte, in quanto tale, ha un valore assoluto e certamente non può essere limitata a momenti precisi e unici, ecco perché l’idea di proporre questo tema non è quella di far rivivere l’atmosfera natalizia nei sui aspetti puramente religiosi, ma bensì di estrapolare e riproporre in maniera del tutto originale e anche inedita, la parte laica del Natale, attraverso la ricca letteratura teatrale e musicale del nostro territorio. Vogliamo riproporre la enorme produzione artistica, quella partenopea, di questo periodo dell’anno che unisce il mondo tra fede, culto, miti, folclore, usanze tramandate, servendosi della metafora della luce, della stella, simbolo di vita, della vittoria del bene sul male, della conoscenza, della consapevolezza sull’ignoranza, della rettitudine sulla prevaricazione. La festa che si estrinseca preparando la tavola imbandita per il pranzo di Natale, il momento sacro della famiglia, nonostante tutto; la malinconia, la tristezza che evoca per tutti coloro che non sono presenti, momentaneamente o definitivamente, il presepe simbolo della tradizione napoletana, una scena nella scena, antidoto alla quotidianità triste e opprimente, sono i pezzi di un collage da ricostruire. Una nuova realtà “accesa”, non solo a Dicembre, ma in ogni momento opportuno, come “celebrazione della vita”. E in quelle tre giornate la stampa avrà un’infinità di opportunità”.

Dalla archeologia con la Villa Romana, al Sentiero dei Limoni. A Minori la lavorazione della pasta artigianale.

“La stampa che verrà a Gusta Minori – ha dichiarato, Antonio Porpora, Direttore di Produzione dell’evento –avrà la grande opportunità di visitare, filmare e vedere la Villa Romana del I. Secolo d. C. con esperti e storici del luogo ma anche di immergersi in un Sentiero meraviglioso per profumi e colori: il Sentiero dei Limoni. Un tempo i borghi della Costiera Amalfitana erano collegati da piccoli sentieri di montagna e mulattiere. Si tratta delle prime vie di comunicazione avute in Costiera. Una di queste è il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori e viceversa, passando per il pittoresco villaggio di Torre, con la chiesa di San Michele Arcangelo risalente al X secolo. Lussureggianti terrazzamenti di limoni, come non citare il limone “Costa d’Amalfi IGP”, sono protagonisti di questo sentiero davvero unico al mondo e che è possibile ammirare solo venendo in Costiera. Lunghe scalinate si fanno spazio tra casette bianche, limoneti e freschi cortili. Dal belvedere della “mortella” (termine dialettale della pianta di mirto) si domina tutto il paese di Minori con l’imponente Basilica di Santa Trofimena ed il suo campanile, la spiaggia, Torre Paradiso, Ravello, le montagne di Scala ed Agerola e, più in lontananza, Amalfi ed Atrani. Minori è la Città del Gusto, la patria della pasta artigianale della quale vedremo la lavorazione dal vivo!”.

Ecco perché a Minori sarà Natale il 29 Agosto.

“La città avrà l’atmosfera natalizia anche se in quella data sarà Estate. Ed ecco che avremo vie addobbate a Natale, ma addirittura ci saranno eventi davvero natalizi – ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori – dai prodotti alla gastronomia, dagli eventi al decoro. Questa sarà una delle tante novità della ventitreesima edizione di Gusta Minori. E’anche una strategia precisa che tende a lanciare le tradizioni non estive, già a fine Agosto, in modo tale che i turisti possano almeno in parte vederle e raccontarle. La Costiera punta alla destagionalizzazione. Il messaggio chiaro: è possibile venire in Costiera sempre durante tutto l’anno, per vivere il mare ma anche i sentieri storici come quello dei Limoni. Ed ecco che lanciamo una grande novità: a Minori sarà Natale anche a fine Agosto ed il 29, 30 e 31 per Gusta Minori, evento di interesse nazionale che da 23 anni vede la partecipazione delle più importanti realtà della gastronomia, tutta la città sarà un teatro. Nei vicoli, nell’Area Archeologica della Villa Marittima Romana, ogni angolo della città avrà scene natalizie e rappresentazioni teatrali e canore”.

Gusta Minori è organizzato dall’Associazione Gusta Minori Corporation con SCABEC ed il patrocinio del Comune di Minori