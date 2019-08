Gravina in Puglia: Martedì 13 Agosto interventi di bonifica ambientale

Nuova tappa della lotta a topi, blatte e zanzare

Martedì 13 Agosto uomini e mezzi della società specializzata incaricata del servizio entreranno in azione in tutta la città per un’articolata operazione di bonifica ambientale. Le attività, che avverranno sotto il coordinamento del Servizio municipale ambiente, avranno inizio in mattinata, con l’attuazione delle misure contro il proliferare di topi e blatte, senza alcun impatto sulla salute umana nè particolari precauzioni da adottare, da parte dei cittadini, consistendo in azioni mirate. In serata, invece, a partire dalle 23, nuovo intervento di dezanzarizzazione, nell’ambito della pianificata campagna di lotta alle anofeli. Sarà interessato l’intero centro urbano, periferie comprese.

In caso di pioggia o maltempo, o comunque per esigenze logistiche, il programma potrebbe subire variazioni. Le attività saranno eseguite con l’impiego di unità mobili, composte da tecnici qualificati e mezzi speciali muniti di turbo-atomizzatori.

A scopo meramente precauzionale, viene consigliato di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; di non lasciare all’aperto animali domestici né cibi; di non esporre durante le operazioni indumenti, giocattoli e altro materiale destinato al contatto diretto con le persone: in caso di contatto tra il biocida e questi, si suggerisce di tenerli al sole per almeno 8 ore o di lavarli con acqua e sapone neutro.

Gravina in Puglia, 12 Agosto