Stigliano, l’Anspi promuove la cultura

Il 13 e 14 agosto in programma più iniziative. Oltre alla consegna dello storico Premio del “Bentornato”, anche la presentazione di un libro e una mostra pittorica.

STIGLIANO – “Bentornato!”. Da 21 anni, ormai, la delegazione dell’Anspi di Stigliano, presieduta dall’intraprendente Antonio Fornabaio, accoglie con questa calorosa forma di saluto elevata a omonimo Premio un concittadino illustre al rientro in paese per le vacanze estive. O meglio, uno stiglianese “fuorisede” distintosi per meriti professionali e/o artistici. Proprio per questi motivi è nata la “Festa del Bentornato”, promossa ed organizzata annualmente – con tanto di cerimonia di consegna del riconoscimento – dal sodalizio cittadino che si richiama all’associazione nazionale San Paolo, fondata ufficialmente a Brescia il 13 novembre del 1965 da mons. Battista Belolli su ispirazione del Concilio Vaticano II. Un appuntamento, nell’estate stiglianese, che va avanti da ben 21 anni. Per l’edizione 2019, il riconoscimento verrà assegnato a Giuliano Cavallo, affermato podista di Trail Running e a Maria Luigia Longo, docente di lettere all’Istituto “Bachelet” di Oggiono, in provincia di Lecco. La consegna è in programma per il 14 agosto prossimo (ore 23,30) nel piazzale antistante la chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Ad aprire, come al solito, la cerimonia una clip con la storia dei premiati e le motivazioni del conferimento. La serata sarà, poi, allietata dal gruppo musicale “Il Quartetto C’era”. Non solo. Il giorno 13, sempre su iniziativa della stessa associazione, verrà presentato, nella sede di via Berardi, il volumetto ancor fresco di stampa e dal titolo evocativo “Le piazze raccontano – Stigliano fra storia e memoria” di Vito Angelo Colangelo con prefazione di Salvatore Pellegrino. Un testo che vuole far rivivere, con la forza dei ricordi, quelli che in passato erano i luoghi di ritrovo ed aggregazione cittadina. Nell’occasione sarà inaugurata anche la mostra pittorica a tema di Nicola Iosca e Pasquale Zamparella. Venti dipinti che riproducono le varie piazze e piazzuole di Stigliano e che saranno donati, a chiusura espositiva, al sodalizio organizzatore che li ospiterà, in forma permanente, nella propria sede sociale.