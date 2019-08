PISTICCI: DOMENICA 11 AGOSTO PER I SUOI 50 ANNI SERATA CON “LA PACCHIANELLA” PIAZZA J. LOMBARDI

PISTICCI. Nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni di vita e di intensa attività de “La Pacchianella”, gruppo folk di Pisticci, una serata di grande spettacolo è in programma per la sera di lunedì 11 agosto. Un impareggiabile percorso culturale, riconosciuto ufficialmente per altissimi meriti sia dalla Regione di Basilicata che dalla Provincia di Matera, grazie ai 50 anni di un meraviglioso mosaico con iniziative straordinarie, non solo nella nostra regione, ma in tutta Italia e anche all’estero, a volte uniche, nel mondo folklorico. Un primato che dona a questa gloriosa associazione pisticcese, orgoglio e fierezza, grazie ad uno straordinario, affiatato gruppo e al suo impareggiabile Presidente dell’Associazione Artistica Culturale “Pietro Marrese”, Giuseppe Adduci che attraverso i decenni ha segnato con il suo impareggiabile prezioso impegno, il cammino di questo ente che ha contribuito a far conoscere il folk pisticcese e lucano in diverse parti del mondo, ricevendone sempre apprezzamenti e riconoscimenti per quello che è stato più volte e da più parti definito “gran modello di serietà”. Ultima, in ordine di tempo naturalmente, l’iniziativa in programma domenica 11 agosto in piazza J. Lombardi, dell’antico rione Dirupo, dove appunto è in programma un grande spettacolo rievocativo: “ La Pacchianella Ieri e Oggi”, con inizio alle ore 21. L’evento sarà preceduto da una sfilata con la partecipazione del gruppo storico “Terra Bernaudi” di Bernalda, in collaborazione con la Pro Loco di quella città. L’itinerario, toccherà Piazza S. Rocco, Corso Margherita, Piazza Umberto I° e ritorno fino a piazza J. Lombardi. Una serata tutta da gustare quindi in un posto incantevole della nostra città, con l’occasione di poter ascoltare il nuovo inno del gruppo, titolato “Terra mia”, il cui battesimo è avvenuto durante un recente spettacolo a Marconia. I versi sono opera di uno stimato scrittore – poeta pisticcese, quel Domenico Miolla, autore di diversi apprezzati lavori letterari, tra cui, ci preme ricordare, i versi di una significativa poesia “Non piangere ragazzo di Balvano”, scritta appena dopo il sisma del novembre 1980, come incoraggiamento ad andare avanti per quei giovani toccati da un immane disastro che aveva cambiato geografia e storia del loro paese. “Cinquant’anni pacchianella pacchianella” è il simpatico ritornello che accompagna l’opera, che chiude citando le più belle canzoni folk della nostra terra, da “Jiarv d’ ros” a “Fronni d’alie” a “Pampanella” a “Pizzica pizzica” a “Tarantella”. Il nuovo orecchiabile inno, che è subito piaciuto è musicato da un noto artista pisticcese, il maestro di musica Antonello Laviola.

MICHELE SELVAGGI