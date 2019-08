Matera: Nuovo personale, la Giunta approva la delibera per l’assunzione di 3 ufficiali e 5 agenti di polizia locale

La Giunta comunale di Matera ha approvato l’integrazione dell’annualità 2019 del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente per il triennio 2019-2021 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di altri: 3 ufficiali e di 5 agenti della polizia municipale e locale.

Gli ufficiali della polizia locale saranno selezionati mediante lo scorrimento della vigente graduatoria concorsuale per 2 specialisti dell’area vigilanza (categoria D), approvata con determina dirigenziale 1722 del 28 maggio 2019.

Per permettere l’assunzione dei 5 agenti di polizia locale (categoria C) saranno riaperti, a settembre, i termini del bando di concorso, avviato con determina dirigenziale 841 del 7 marzo 2019, per l’assunzione di 3 unità del medesimo profilo professionale.

“Sono soddisfatto di questa decisione della Giunta – sottolinea l’assessore alla mobilità urbana, Angelo Montemurro – che ci consente di rinforzare numericamente il Corpo della Polizia locale. Queste assunzioni non colmano completamente le lacune nell’organico ma ci permettono di rendere più efficace il servizio”.