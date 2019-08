MARESACRO, il primo appuntamento sulla Costa Ionica sarà a Metaponto domenica 11 Agosto in occasione della celebrazione di San Leone Magno

Dopo il lancio sulla costa tirrenica, a Maratea lo scorso 30 Giugno, MARESACRO, progetto del FLAG Coast to Coast, sarà presentato a Metaponto in occasione delle celebrazioni di San Leone Magno.

Attraverso la promozione dei riti religiosi che si svolgono in mare – processioni che vedono coinvolte la comunità del mare insieme a quella religiosa e che nel periodo estivo diventano grande occasione di partecipazione – il FLAG Coast to Coast intende stimolare in particolare la partecipazione della comunità dei pescatori, principali custodi del patrimonio ambientale marino.

Punto di partenza è il lancio di un marchio, basato sulle identità locali, che metta a sistema le comunità ioniche del mare che, in connessione con quella tirrenica, sviluppino sinergie per la valorizzazione dei territori costieri.

Il progetto MARESACRO punta alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato al mare, il cui valore non risiede nella manifestazione in sé ma nella ricchezza di conoscenze e competenze che vengono tramandate da una generazione all’altra.

La tradizionale Traversata in mare di San Leone Magno si svolgerà nel pomeriggio di domenica 11 agosto a Metaponto, un appuntamento ricco di tradizioni legate alla celebrazione del Santo ed alla rievocazione dello sbarco dei Monaci Bizantini.

Il culto di San Leone Magno a Metaponto giunge nel Medioevo con lo sbarco sulla costa di gruppi di monaci bizantini, costretti a migrare dall’Oriente in subbuglio per guerre e scorrerie, che intravidero nelle terre incolte della costa Ionica, disponibili e non occupate, la possibilità di sviluppare un progetto di lavoro e preghiera, dissodando la terra per promuoverne la fertilità e costruendo santuari e luoghi di preghiera.

Metaponto, incrocio di culture ed epoche secolari, con una millenaria radice ellenica, fu influenzata dal culto cristiano diffuso dai Monaci nell’intero meridione d’Italia, in particolare di San Leone Magno, Dottore dell’Unità della Chiesa, il cui magistero riunì le culture di Oriente e Occidente, risolvendo scismi, unificando la Chiesa, affermando il dogma di Cristo “vero Dio, vero Uomo”.

Il programma prevede, per il giorno 11 agosto:

ore 17:00 Inizio processione di San Leone Magno dalla Cappella dell’Assunta verso l’imbarco

ore 17:00 Imbarco e traversata in mare a partire dallo Yachting Club Silvano

ore 18:30 Sbarco rievocativo dei Monaci Bizantini presso il Lido “Il Delfino”

ore 19:00 Rito dello Sbarco presso Foce Idrovora

ore 20:00 Santa Messa presso la Cappella dell’Assunta

ore 21:00 rientro in parrocchia con il carro trionfale di San Leone Magno

ore 22:00 Concerto musicale presso Piazza Giovanni XXIII

Le celebrazioni in onore del Santo si completano con altri appuntamenti in programma fino a lunedì 12 agosto, iniziate il primo del mese con la novena in suo onore.

L’invito a partecipare è rivolto alla comunità di Bernalda, Metaponto e dei comuni lucani a partire da quelli ionici.