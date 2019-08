Ai Laghi di Sibari è l’ora di Salvatore Gisonna

Un bastimento di risate. Torna a gettare l’ancora ai Laghi di Sibari la navicella del buonumore. Domenica 11 Agosto nuovo appuntamento con la risata d’autore: in programma l’appuntamento con Salvatore Gisonna per uno spettacolo ricco di risate ed ottimi punti di riflessione, che nasce come un gioco con il pubblico. Gisonna porta in scena il quotidiano in tutti i suoi aspetti frenetici e nelle sue mille sfaccettature. Tra gag e monologhi si passa dal pettegolezzo spicciolo al gossip alle vicende politiche alle notizie da prima pagina, con tempi comici stupefacenti e siparietti comico-musicali. Salvatore Gisonna, partenopeo verace, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1990, partecipando come imitatore al programma “Stasera mi butto” (Rai 2). Autore e protagonista dei suoi spettacoli, dal 1997 alla fine del 2004 insieme a Fabio Isaia ha dato vita al duo di cabaret “I cuginetti a sfera”, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica che gli è valso diversi riconoscimenti, tra i quali il premio “Charlot”. Attualmente è tra i protagonisti indiscussi di “Made in Sud”, su Rai 2. Inizio spettacolo: ore 21.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L’estate dei Laghi di Sibari, secondo la programmazione predisposta da AssoLaghi, proseguirà Lunedì sera con la seconda tappa del Sibari Musica Fresca ed il concerto di Jachinta & Mettisound orchestra. Seguiranno altri eventi: il programma completo è disponibile sul sito www.associazionelaghidisibari.it e sulla pagina fb dell’Associazione. Spicca, tra gli altri, il Premio Laghi di Sibari (18 Agosto), riservato alle eccellenze del sud, con lo spettacolo di un’altra colonna di Made in Sud, Paolo Caiazzo.