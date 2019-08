Basilicata Rosa Komen, la cultura e la prevenzione si incontrano al LFF e al Premio Heraclea

Il Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia continua a tessere il “filo rosa” che unisce, simbolicamente, gli eventi storicizzati della cultura in Basilicata. La Race for the Cure di Matera è la protagonista dei principali eventi culturali dell’estate Lucana.

Venerdì 9 agosto sarà il Lucania Film Festival di Pisticci, giunto alla 20° edizione, ad ospitare Komen Italia sul palco del Festival del Cinema in Basilicata. Ad aprire le tre serate del Festival, lo spot della Race for the Cure 2019, firmato da Daniele Luchetti, prodotto da Cattleya, protagonisti Cristiana Capotondi, Elena Bouryka e Roberto Ciufoli.

Laura Tosto, Presidente del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, sarà ospite del Festival per testimoniare l’impegno del Comitato rispetto al territorio lucano, e per promuovere le iscrizioni alla Race for the Cure, che si terrà per la prima volta a Matera, dal 27 al 29 settembre 2019. La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Con i fondi raccolti dal progetto, ad oggi, Komen Italia ha potuto investire oltre 17 milioni di euro per dare avvio a più di 850 nuovi progetti di promozione della prevenzione e supporto alle donne operate, su tutto il territorio nazionale.

La Race for the Cure, sabato 10 agosto sarà protagonista anche al prestigioso Premio Heraclea di Policoro, il cui obiettivo è “scovare e premiare le eccellenze lucane sparse per il mondo”.

Ospite della serata, Laura Tosto che racconterà le iniziative gratuite in programma a Matera in occasione della Race for the Cure. Un evento aperto a tutti e dedicato alle Donne in Rosa, donne che si sono confrontate con il tumore del seno e a cui è riservata un’area esclusiva del Villaggio della Salute dove incontrarsi e condividere emozioni ed esperienze.