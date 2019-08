Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti zone: viale della Rinascita, zona piazza Papa Giovanni XXIII, viale Vittorio Emanuele, zona Cicala, via Giuseppe Verdi, via Idasallorenzo, via Madonna di Viggiano e zone limitrofe.

