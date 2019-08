Louisiana gamblers in concerto per la sedicesima edizione Argojazz porto degli Argonauti

7 agosto ore 22,00 ingresso libero

Louisiana Gamblers, band rivelazione nel panorama blues di questa estate 2019 e già tra le prime 4 band del Sud Italia, saranno ospiti della rassegna Argojazz questa sera alle ore 22,00 presso il porto degli Argonauti

I Louisiana Gamblers sono una formazione di quartetto, composta da pianoforte/voce (Vito Schiuma), trombone (Marco Travaglio), basso (Aldo ManBass) e batteria (Giancarlo Livrieri). I Gamblers prendono il nome dalle storie di ordinaria follia di New Orleans, ai limiti del paranormale, raccontate tramite le songs della tradizione della Louisiana.

New Orleans è una città nata da 200 soldati, 25 prostitute e 25 bambini. Non poteva non essere una fucina di lussuria, gioco d’azzardo, leggende e musica.

I Louisiana Gamblers propongono un viaggio temporale attraverso i ritmi che contraddistinguono la città, dai blues al New Orleans funk, dalla clave ai barrelhouse. Tra gli autori che non possono mancare in playlist vi sono Professor Longhair, Dr. John, James Booker, Earl King, Allen Touissaint, sconfinando anche su autori come Ray Charles, nonché brani originali.

La band nasce nel 2018 da un’idea di Vito Schiuma, un pianista di educazione classica ma formazione New Orleans, il quale si è esibito in città come Roma, Buenos Aires, New York, Los Angeles, New Orleans e Seul.

Per info 3358046757