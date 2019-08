Inaugurato l’Orto di Peppe – Giardino Didattico Condiviso a Rotondella Due

L’Orto di Peppe, il primo giardino didattico condiviso della comunità rotondellese è stato inaugurato dal Presidente del Consiglio Comunale Eleonora DiVincenzo in occasione della manifestazione AgriCulutra del 5 agosto 2019. L’Orto di Peppe è dedicato allo storico barista Giuseppe Valicenti, classe 1936. Valicenti apre il suo primo Bar nel 1963 nel cuore del centro storico. Nel 2001 sposta l’attività, ora gestita dal figlio Piero, a Rotondella Due, dove, ai confini della struttura, si è dedicato per diversi anni alla coltivazione amatoriale di alberi da frutto (fichi, mele, pere, nespole, pesche, uva) realizzando un vero giardino della biodiversità. Oggi Peppe non è più tra noi, ma il suo ricordo, i sorrisi, le battute e l’amore per la comunità sono ancora vivi negli abitanti di Rotondella. Orto Sociale e altre associazioni hanno deciso di prendersi cura del suo “orto” per trasformarlo negli anni in un vero giardino didattico autogestito. Nel corso della giornata ARCI, CIA e COLDIRETTI hanno svolto alcuni agrilaboratori didattici, l’associazione RainBow Dance ha curato l’animazione in attesa del concerto live dei LigaTre, il tutto accompagnato da buon cibo. “Oltre ad essere una pratica di pubblica utilità, quella del giardino condiviso – commenta Antonio Celano di Orto Sociale – diventa un’occasione di scambio culturale, aggregazione sociale e interazione. Un buon inizio con quattro associazioni impegnate con tantissimi ragazzi e bambini rotondellesi. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per l’impegno nell’organizzazione della giornata apripista a tante nuove e divertenti iniziative nell’Orto di Peppe”

