Torna a San Severino Lucano Forme Fashion Green

L’estate di moda, cultura, sostenibilità ambientale non può che essere quella di Forme Fashion Green.

L’evento è ideato e organizzato dall’associazione FORME, guidata da Elena Brulli che ormai da anni opera tra Puglia e Basilicata nel nome della bellezza, del made in Italy e della valorizzazione del territorio. La data da segnare in calendario è quella del prossimo 11 agosto, l’appuntamento è alle ore 21,30 con le sfilate di moda ecosostenibile, il talk show e l’assegnazione del Premio FORME GREEN 2019; il tutto in P.zza Marconi, che verrà decorata con le scenografie di Esecuzione Verde Group, leader nel settore garden che farà dono alla citta del prato utilizzato. Durante la serata vedremo in passerella la nuova collezione di Dalila Palumbo che presenta i suoi “scrigni di Puglia”, borse in legno dipinte a mano; Pietro Paradiso con la sua nuova collezione “Alchimie Saracene”, abiti in puro cotone e seta; presente anche la Sposa Etica (una novità) di una stilista di Lecce, Dolores Mauro; Marine Arena, creatrice di Firenze che presenterà i suoi gioielli di spezie, Marco Rollo giovane eco-stilista di Lecce

Interverrà al consueto talk show, Il Sindaco Franco Fiore, ed il presidente della Proloco del Pollino Rosario Porta. E altri ospiti

Ospite speciale il Alberto Bertoli,

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio ‘Forme Green 2019’’ a chi nella cittadina si è distinto in merito alla tutela all’ambiente.

Padrone di casa dell’evento sarà come sempre Angelo Contaldo, una guida ormai consolidata per questa e per altre iniziative di respiro nazionale. Le coreografie sono affidate ad Emily Di Serio ed il service a Masterservice Tenerelli.