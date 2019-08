Lavori in Via Lucana: senso unico in direzione Nord. Svolta obbligatoria per Via Gramsci provenendo da Piazza Mulino  

Per consentire di accelerare i lavori di riqualificazione di Via Lucana nel tratto compreso tra Via Scotellaro e Via Lanera, è stata emessa un’ordinanza che disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle aree interessate dai cantieri.

In particolare i veicoli potranno transitare in direzione Nord, provenendo dal Palazzo della Provincia, lungo la direttrice Via Lucana, che resterà aperta al transito dei mezzi ad una corsia. I mezzi delle persone autorizzate a transitare nella Ztl Centro Storico, avranno l’obbligo di svoltare a destra, su Via Lucana, provenendo da Via Scotellaro.

I veicoli provenienti dall’area Nord della città saranno obbligati a svoltare su Via Gramsci e ad effettuare percorsi alternativi per proseguire in direzione Sud o per reimmettersi in Via Lucana, dall’incrocio di Via Lanera.

I lavori consisteranno nell’abbassamento del piano stradale per rimuovere i vecchi strati di asfalto che hanno sostanzialmente inghiottito, nel tempo, il marciapiede su entrambi i lati della strada, rendendo pericoloso il percorso pedonale.

Gli interventi di scavo saranno effettuati in fascia diurna, mentre quelli di bitumatura, saranno realizzati di notte.