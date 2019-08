Crispiano: Giovedì gli Skarlat alla rassegna Scariche Sonore

Giovedì 8 agosto gli Skarlat porteranno a Crispiano l’anima accattivante e movimentata del Salento, pronti a infiammare il pubblico con le loro sonorità ska, punk e reggae. Una mescolanza di generi che ne fa un gruppo unico sulla scena, apprezzato anche dalla critica proprio per la sua capacità di plasmare un’identità sonora ibrida, legata al territorio ma con aspirazioni e influenze che varcano i confini nazionali. Il live si terrà, come sempre, in piazza San Francesco e anticipa il Beer Bop A Lula, l’attesa due giorni rockabilly che avrà luogo il 17 e 18 agosto. Saranno ospiti della rassegna i Billie Hard e i Marilù.

Gli Skarlat sono una formazione ska-punk nata nel 2004 dall’idea di Andrea Avantaggiato, in arte Muzzune, spinto dalla necessità e dal sogno di emergere artisticamente in una piccola realtà quale quella salentina. La band muove i primi passi in una malconcia e inadatta sala prove di Corigliano d’Otranto con una formazione sperimentale. Da lì cominciano a mescolare suoni provenienti da diversi stili musicali, tra i quali lo ska, il reggae, il rocksteady e il punk: sonorità differenti che hanno influenzato i pezzi originali e inediti della band ma soprattutto il loro stile. Già dai primi live riscuotono un grande successo, con il pubblico che li segue in ogni tappa del tour. Nel 2008 viene alla luce il loro primo album, “Cani da rapina”, composto da undici tracce, che aprirà la strada al tour in giro per tutta Italia. Nei tre anni di tour gli Skarlat condividono il palco con grossi artisti del calibro di Giuliano Palma, Roy Paci, al fianco di The Wailers, Apres la Classe, Boomdabash, Clementino, Mama Marjas, 99 Posse, Vallanzaska, Radici nel cemento, Matrioska, Meganoidi, Punkreas, Banda Bassotti, Bandabardò e altri artisti della scena ska reggae, nazionale e internazionale. Nel 2014 il marchio Skarlat ritorna con una nuova formazione e l’anno seguente esce il primo videoclip (“Son Salentino”), a cui seguirà un omonimo tour ricco di date importanti. Nel 2016 esce la loro seconda creatura, “Come una bionda”. Per la loro storia e per la loro capacità di far divertire divertendosi, la band è considerata baluardo della musica ska salentina.

Questa la line up attuale: Andrea Avantaggiato (voice), Daniele Campa (bass), Alessandro Dell’Anna (trumpet), Roberto Fedele (drum), Gigi Russo (keyboard), Daniele Papadia (guitar).