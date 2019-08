AL Parco Archeologico di Monte Sannace, “Il Parco sotto le Stelle”

In occasione delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 10 agosto 2019dalle ore 20.15 presso il Parco Archeologico di Monte Sannace avrà luogo la manifestazione “Il Parco sotto le Stelle”, in collaborazione con Nova Apulia (società concessionaria del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali per la gestione integrata dei servizi nei Castelli e nei Musei statali in Puglia) e con la Società Astronomica Pugliese.

Durante la serata sarà possibile osservare le Perseidi, ovvero le cd. lacrime di S. Lorenzo: originato dai frammenti di una cometa, lo sciame meteorico più famoso dell’anno prende il nome dalla costellazione del Perseo. Nella tradizione cristiana lo sciame è stato associato al martirio di S. Lorenzo avvenuto a Roma il 10 agosto 258 d.C.

Sarà possibile osservare con il binocolo astronomico la Luna e con il telescopio i pianeti Giove e Saturno.

L’iniziativa è compresa nel biglietto ordinario.

È necessaria la prenotazione ai seguenti contatti:

Info:

Nova Apulia – Castello di Gioia del Colle

Tel: +39 080 3491780

Mail: castello.gioiadelcolle@ novaapulia.it

Parco Archeologico di Monte Sannace

Strada Provinciale n° 61 Gioia-Turi Km 4,5

70023 Gioia del Colle

Tel: +39 080 3483052

Mail: pm-pug.parcomontesannace@ beniculturali.it